ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಟೆಸ್ಟ್: 2ನೇ ದಿನದಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಸೀಸ್ ಗೆ 48 ರನ್ ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ

ಎರಡನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 237 ರನ್ ಗಳಿಸಿ 48 ರನ್ ಗಳ ಮುನ್ನಡೆ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದೆ.

Story first published: Sunday, March 5, 2017, 18:00 [IST]

English summary

Australia batted cautiously in the post tea session as they ended the second day's play at 237/6 of the second Test match to take a considerable 48-run-lead here on Sunday (March 5).