ಭಾರತ-ಆಸೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ

ಪುಣೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ. 24 : ಇಲ್ಲಿನ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (ಎಂಸಿಎ) ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಅಗ್ನಿ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

So this doesn't look good, but appears to be under control! #INDvAUS pic.twitter.com/2WQSTQHcVT

ಶುಕ್ರವಾರ ಆರಮಭವಾದ ಮೊದಲ ಟೆಸ್ಟ್ ನ 2ನೇ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು 22ನೇ ಓವರ್ ವೇಳೆ ಬೌಂಡರಿ ಲೈನ್ ಬಳಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಿರಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೆಲ ಕಾಲ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

22ನೇ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ 63ಕ್ಕೆ 3 ಗಳಿಸಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡು ವೇಳೆ ಈ ಅವಘಡ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮೊದಲ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 260 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಸರ್ವಪತನ ಕಂಡಿದೆ.

Minor fire caused a flutter at the MCA cricket stadium. Play stopped for a couple of minutes but it was doused soon pic.twitter.com/rmHFYLYv9O