ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತರಬೇತುದಾರ ರಾಜೇಶ್ ಸಾವಂತ್ ಸಾವು

ಅಂಡರ್ - 19 ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ದೈಹಿಕ ತರಬೇತುದಾರರ ರಾಜೇಶ್ ಸಾವಂತ್ ಅವರ ಮೃತದೇಹ, ಇಲ್ಲಿನ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ

English summary

The BCCI on Sunday (Jan 29) condoled the passing away of India Under-19 cricket team fitness trainer Rajesh Sawant who was found dead in a private hotel here this morning.