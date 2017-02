ಅಂಡರ್-19 ಕ್ರಿಕೆಟ್: ಗಿಲ್, ಪೃಥ್ವಿ ಜುಗಲ್ ಬಂದಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸರಣಿ

ಭಾರತದ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ತಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ನಾಲ್ಕನೇ ಏಕದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 230ರನ್ ಗಳಿಂದ ಗೆದ್ದು 3-1 ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತೆಯೇ ಸರಣಿಯನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, February 7, 2017, 10:58 [IST]

English summary

The Indian Under-19 cricket team took an unassailable 3-1 lead in the five-match One-Day International series, after crushing England by 230 runs in the fourth match at the Wankhede Stadium here on Monday, February 6.