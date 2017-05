ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಬಳಿಕ ಕೊಹ್ಲಿ ಪಡೆ ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಪ್ರವಾಸ

ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ, ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿದೆ. ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಹ್ಲಿ ಪಡೆ ಏಕದಿನ ಹಾಗೂ ಟಿ20 ಸರಣಿ ಆಡಲಿದೆ.

Story first published: Wednesday, May 17, 2017, 0:22 [IST]

English summary

Team India will embark upon a tour of West Indies after the conclusion of the ICC Champions Trophy in England on June 18.