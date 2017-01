ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿಗೆ ಪಿತೃ ವಿಯೋಗ

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ವೇಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಅವರ ತಂದೆ ತೌಸಿಫ್ ಅಲಿ ಅವರು ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾನ್ಪುರದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಜತೆ ಇದ್ದ ಶಮಿ ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ಅಮ್ರೊಹಾಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Indian fast bowler Mohammed Shami's father Tousif Ali has passed away after suffering a heart attack, forcing the cricketer to leave his rehab with the T20 team and rush to Amroha from here.