ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುಧ್ದದ ಟಿ20 ಸರಣಿಗೆ ಅಶ್ವಿನ್, ಜಡೇಜ ಇಲ್ಲ!

ಆರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಹಾಗೂ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ ಅವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಟಿ20 ಸರಣಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Monday, January 23, 2017, 14:40 [IST]

English summary

Keeping in mind the home Test series against Bangladesh and Australia, the selectors have rested spinners Ravichandran Ashwin and Ravindra Jadeja from the 3-match T20I rubber against England.