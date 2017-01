ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಟಿ20, ಟಿಕೆಟ್ ಮಾರಾಟ ಯಾವಾಗ?

ನಗರದ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಡುವಿನ ಕೊನೆ ಟಿ20 ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯ ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ.

Story first published: Monday, January 23, 2017, 13:38 [IST]

English summary

India-England T20I scheduled to be played at M Chinnaswamy stadium Bengaluru on Feb 1, 2017. Box office ticket sales for this match will be sold from Jan 28 onwards.