ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಟಿ20 ಸರಣಿಯ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ ಗಳು ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿವೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Sunday, January 29, 2017, 11:16 [IST]

English summary

India-England T20I Bengaluru Match tickets Sold out. India-England T20I scheduled to be played at M Chinnaswamy stadium Bengaluru on Feb 1, 2017.