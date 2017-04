ಆದಾಯ ಹಂಚಿಕೆ ವಿವಾದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉಲ್ಬಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮ, ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಬಾರಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಆಡುವುದೇ ಅನುಮಾನವಾಗಿದೆ.

Story first published: Tuesday, April 25, 2017, 16:14 [IST]

English summary

The revenue model feud between the ICC and the BCCI continued today (April 25) with the Indian cricket body outrightly rejecting the world body's offer of an additional USD 100 million in the proposed format.