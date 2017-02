ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮಣಿಸಿದ ಭಾರತ ಅಂಧರ ಪಡೆಗೆ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್

2012ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಭಾರತ, ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಟ್ರೋಫಿ ಜಯಿಸುವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟವನ್ನು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಬಾರಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡವನ್ನೇ ಮಣಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ.

India successfully defended their title in the T20 Blind World Cup on Sunday at M. Chinnaswamy Stadium in Bangalore by beating arch-rivals Pakistan in the final by nine wickets.