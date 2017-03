2ನೇ ಟೆಸ್ಟ್: ಭಾರತ ಮೊದಲ ಇನಿಂಗ್ಸ್ 189ಕ್ಕೆ ಆಲೌಟ್ !!!

ನಥಾನ್ ಲಿಯಾನ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮೋಡಿಗೆ ಎಂಟು ವಿಕೆಟ್ ಪತನ; ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿ ಭರ್ಜರಿ ಮೊತ್ತ ಕಲೆಹಾಕುವ ಕೊಹ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ತಿರುಗುಮುರುಗು.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Saturday, March 4, 2017, 16:08 [IST]

English summary

Spinner Nathan Lyon's eight wicket shock demolished Indian team's batting line-up in ongoing second test match against Australia, in Chinnaswamy Stadium, Bengaluru. The home side bundled up in their first innings for just 189 runs.