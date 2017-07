ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ -ಭಾರತ 'ಎ' ಗೆ ಸೋಲು

ಪ್ರಿಟೋರಿಯಾ, ಜುಲೈ 27: ಕರ್ನಾಟಕದ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡೆ ನೇತೃತ್ವದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ 'ಎ' ತಂಡ ಸದ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದೆ. ತ್ರಿಕೋನ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 'ಎ' ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ 'ಎ' ಸೋಲು ಕಂಡಿದೆ.

ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದ ಭಾರತ 'ಎ' ತಂಡಕ್ಕೆ ಮನೀಶ್ ಪಾಂಡ್ ಆಸರೆಯಾದರು. ಮನೀಶ್ ಅವರು 55 ರನ್(995 ಎಸೆತಗಳು, 4 ಬೌಂಡರಿ) ಗಳಿಸಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಕ್ಕವರು ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.

ಕರುಣ್ ನಾಯರ್ 25ರನ್ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿದರು. ಭಾರತ 'ಎ' ತಂಡ 41.2 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 152 ರನ್ ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.ಫಂಗಿಸೊ 30/4, ಪ್ರಿಟೋರಿಯಸ್ 24/3 ಗಳಿಸಿ ರನ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರು.

ಈ ಅಲ್ಪಮೊತ್ತದ ಗುರಿಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ತಂಡ 37.4 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 8 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 153ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ 'ಎ' ಪದ ಫರ್ಹಾನ್ ಬೆಹರ್ದಿನ್ ಅಜೇಯ 37ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಗೆಲುವಿನ ದದ ಮುಟ್ಟಿಸಿದರು.

It's all over! Congratulations SA A on their 2-wicket win & @dwainep__29 on his Man of the Match award for his 3/24 & 38. #AtriSeries pic.twitter.com/Bnwtr9etP2