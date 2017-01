ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಸೋತ ಧೋನಿ

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೊದಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯ ಬ್ರಬೋರ್ನ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಇಂದು (ಜನವರಿ 10) ಧೋನಿ ಟಾಸ್ ಸೋತಿದ್ದು, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಾಯಕ ಇಯಾನ್ ಮಾರ್ಗನ್ ಅವರು ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

England have won the toss and have elected to field first against India A pic.twitter.com/1pU8ZyikM9

The Cricket Club of India felicitates @msdhoni for his contribution to Indian Cricket as Captain of #TeamIndia pic.twitter.com/Op08ywQtwv

English summary

In his last match as captain, Mahendra Singh Dhoni lost the toss against England here at the Brabourne Stadium today (January 10)