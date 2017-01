2ನೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯ : ಇಂಡಿಯಾ ಎ ತಂಡಕ್ಕೆ 283 ರನ್ ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿ

ಇಂಡಿಯಾ ಎ ವಿರುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವ ಇಯಾನ್ ಮಾರ್ಗನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಉತ್ತಮ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ.

England skipper Eoin Morgan won the toss in the second warm-up one day match and elected to bat first against Ajinkya Rahane-led India A on Thursday (Jan 12) at the Brabourne Stadium, here.