ಐಸಿಸಿ 2016 ಟೆಸ್ಟ್ ಟೀಂ ಪ್ರಕಟ, ಆರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಏಕೈಕ ಭಾರತೀಯ

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಮಿತಿ(ಐಸಿಸಿ) ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುವಾರ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 22) ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಐಸಿಸಿ 2016ರ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತೀಯ ಆಫ್ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಆಶ್ವಿನ್ ಮಾತ್ರ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ

Here is the ICC Test Team of the Year 2016! #ICCAwards pic.twitter.com/TjqFeMn4MY

English summary

Offspinner Ravichandran Ashwin was the lone Indian in the International Cricket Council's (ICC) Test Team of the Year 2016 which was announced today (December 22).