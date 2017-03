ICC RANKING : ಅಶ್ವಿನ್ ಜತೆ ನಂ. 1 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಜಡೇಜಾ

ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಬೌಲರ್ ಗಳು ಜಂಟಿ 1ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನ. ಈ ಹಿಂದೆ, 2008ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಡೇಲ್ ಸ್ಟೇನ್ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಮುರಳೀಧರನ್ ಜಂಟಿ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.

Story first published: Wednesday, March 8, 2017, 12:43 [IST]

India’s Ravichandran Ashwin and Ravindra Jadeja have become the first pair of spinners to be jointly top-ranked in the ICC Player Rankings for Test Bowlers.