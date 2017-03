ಆರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ನಂ. 1 ಟೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಆದ ಜಡೇಜ

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಪಿನ್ ಮೋಡಿಗಾರರಾದ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜ ಅವರು ಆರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ರನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ದೂಡಿ ಎಡಗೈ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಜಡೇಜ ಅವರು ನಂ.1 ಟೆಸ್ಟ್ ಬೌಲರ್ ಎನಿಸೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Tuesday, March 21, 2017, 13:10 [IST]

English summary

Ravindra Jadeja has whizzed ahead of India spin-twin Ravichandran Ashwin to take the sole top spot in the ICC Player Rankings for Test Bowlers after grabbing 9 wickets in the drawn 3rd Test against Australia which puts the 4-match series interestingly poised at 1-1.