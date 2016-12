ಐಸಿಸಿ ಏಕದಿನ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಯಕ

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ಐಸಿಸಿ) 2016ನೇ ಸಾಲಿನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕದಿನ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Presenting the ICC ODI Team of the Year 2016! #ICCAwards pic.twitter.com/5rH3XozNIj

English summary

India's star batsman Virat Kohli was today (December 22) chosen as the captain of the International Cricket Council's (ICC) One Day International Team of the Year 2016.