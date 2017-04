ಏಪ್ರಿಲ್ 05ರಿಂದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸೇಲ್ ಶುರು!

ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ 2017ರ ಎಲ್ಲಾ 15 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಗಳ ಮಾರಾಟ ಏಪ್ರಿಲ್ 05ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ಐಸಿಸಿ) ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

International cricket fans still have the chance to be a part of this summer's much-anticipated ICC Champions Trophy in England and Wales as 34,000 tickets for all 15 matches are set to go on sale on Wednesday (April 5).