71 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 59ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಅಜರ್ ಅಲಿ ರನೌಟ್

ಲಂಡನ್, ಜೂನ್ 18: ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ 2017 ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ಅಂತಿಮ ಹಣಾಹಣಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಭಾನುವಾರ(ಜೂನ್ 18)ರಂದು ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಸಮರದ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ...

ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ : ಗ್ಯಾಲರಿ

ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ :

* 5 ಓವರ್ ಗಳಲ್ಲಿ 27ರನ್ ಗಳಿಸಿದೆ (ಫಖಾರ್ ಜಮಾನ್ 12, ಅಜರ್ ಅಲಿ 7)

* ಬೂಮ್ರಾ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚಿತ್ತು ಔಟಾಗಿದ್ದ ಜಮಾನ್ ಗೆ ಜೀವದಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬೂಮ್ರಾ ನೋಬಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

* ಮೊದಲ ಓವರ್ ಮೇಡನ್ ಎಸೆದ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್.

ಆಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್(ಐಸಿಸಿ) ಆಯೋಜನೆಯ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡಗಳು ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಟಾಸ್ ವರದಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಾಯಕ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಕಾಯಿನ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಡಿದರು. ಕೊಹ್ಲಿ ಹೆಡ್ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಟಾಸ್ ಗೆದ್ದು, ಮೊದಲು ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.



ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 2007ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಟಿ20 ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಡಿದ್ದವು. ಆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತ ರೋಚಕ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು.

ಯುವರಾಜ್ ಸಾಧನೆ:



ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ, ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದೆ. 2013ರಲ್ಲಿ ಎಂಎಸ್ ಧೋನಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಭಾರತ ಕಪ್ ಎತ್ತಿತ್ತು.



ತಂಡ ಇಂತಿದೆ:



