ಐಸಿಸಿ 2016ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಆರ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಗೆ ಡಬ್ಬಲ್ ಖುಷಿ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 22: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಮಿತಿ(ಐಸಿಸಿ) ತನ್ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗುರುವಾರ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 22) ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು ಟಾಪ್ 2 ಗೌರವಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 30 ವರ್ಷವಯಸ್ಸಿನ ಅಶ್ವಿನ್ ಅವರು ಸರ್ ಗರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೋಬರ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ -ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ವರ್ಷದ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.



ICC Cricketer of the Year @ashwinravi99 says thanks after winning the Sir Garfield Sobers Trophy and Test Cricketer of the Year #ICCAwards pic.twitter.com/B3eW9ZIEZs