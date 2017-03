ಭಾರತೀಯ ಉದ್ಯಮಿಯಿಂದ ಇಂಡೋ-ಆಸೀಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೆ ಸಂಚಕಾರ?

ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಂದ ಭಾರತ-ಆಸೀಸ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮುರಿದುಬೀಳುವಂತಾಗುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ.

English summary

Former cricketers of Australia have raised their voice against the coal minining project of Gautam Adani in Queen's land of Australia. They have cautioned him, the cricket bonding between India and Australia will get spoiled, if he do not drop the project.