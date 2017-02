ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ರಂತೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು : ಕೊಹ್ಲಿ

ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ರನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಾಗೂ ಸರಳ ಸ್ವಭಾವ 24ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವುದು ಅಸಾಧಾರಣ. ನಾನು ಆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Thursday, February 2, 2017, 19:42 [IST]

English summary

Indian captain Virat Kohli was full of praise for young opening batsman KL Rahul describing him as "confident, smart and humble".