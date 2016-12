ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ

ಪಂಜಾಬಿನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುವ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಸುದ್ದಿ ಹರಡುವ ಮುನ್ನವೇ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹರ್ಭಜನ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Thursday, December 22, 2016, 12:46 [IST]

English summary

I have no intentions of joining politics any time soon said cricketer Harbajan Singh today(December 22). Harbhajan denied media reports of him being joining Congress party and contesting upcoming Assembly Election from Jalandhar constituency.