ಧೋನಿಯನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದ ಯೋಗರಾಜ್ ಸಿಂಗ್

ನನ್ನ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಧೋನಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ನಡೆಸಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಧೋನಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶತಕ ಬಾರಿಸಲಿ, ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿ ಎಂದು ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ತಂದೆ ಯೋಗರಾಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, January 20, 2017, 14:39 [IST]

English summary

Veteran India cricketer Yuvraj Singh's father Yograj Singh has said he has forgiven former India captain Mahendra Singh Dhoni.