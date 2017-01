ಚೊಚ್ಚಲ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದ ಗುಜರಾತ್!

41 ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುಂಬೈ ತಂಡವನ್ನು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಣಿಸಿ ಗುಜರಾತ್ ಚೊಚ್ಚಲ ರಣಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಆಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿತು.

Story first published: Saturday, January 14, 2017, 16:28 [IST]

Captain Parthiv Patel (143) led from the front, hitting a match-winning century to take Gujarat to their maiden Ranji Trophy title here on Saturday (January 14).