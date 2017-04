ಐಪಿಎಲ್ : ಟಾಪ್ 10 ರನ್ ಗಳಿಕೆ ವೀರರಲ್ಲಿ ರೈನಾ ನಂ.1

ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್ ಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೂರ್ನಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರಿಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) ಈಗ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದೆ. ಟಾಪ್ 10 ರನ್ ಗಳಿಕೆ ವೀರರಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ರೈನಾ ನಂ.1 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದಾರೆ.

Runs and more runs. That is what fans look forward to in the shortest form of cricket - Twenty20. It is no different that specatators love to see the flow of runs from batsmen's bats in every match of the Indian Premier League (IPL).