ಆಟಗಾರರ ಸಂಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕುಂಬ್ಳೆಗೆ ಹರ್ಭಜನ್ ಮನವಿ

ಆಟಗಾರರ ಸಂಭಾವನೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವಂತೆ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Time away from national team has given Harbhajan Singh a fresh perspective about the condition of an average domestic cricketer, prompting him to request chief national coach Anil Kumble to raise the issue of their match fees with the COA.