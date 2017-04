ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ರಾಯಭಾರಿಗಳಾಗಿ ಹರ್ಭಜನ್ ಸೇರಿ 8 ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆ

ಇದೇ ಜೂನ್‌ 1ರಿಂದ 18ರವರೆಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಹಾಗೂ ವೇಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಟೂರ್ನಿಗಾಗಿ ಐಸಿಸಿ ಬುಧವಾರ ಎಂಟು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರನ್ನು ರಾಯಭಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

With exactly 50 days to go for the 2017 Champions Trophy, the International Cricket Council (ICC) on Wednesday unveiled India off-spinner Harbhajan Singh as one of the eight champion ambassadors for the tournament to be staged at three iconic venues in England and Wales from June 1 to 18.