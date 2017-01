ಮೋದಿ ಕನಸಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 700 ಕೋಟಿ ರು!

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆಯಾದ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಮೊಟೆರಾದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. ಸುಮಾರು 700 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದ ಮಹಾಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ.

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 7:51 [IST]

English summary

Gujarat Cricket Association (GCA) Vice President Parimal Nathwani, along with other office bearers laid foundation stone for the "world's biggest cricket stadium", coming up in Motera area here. This is dream project of PM Modi.