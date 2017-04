ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಪಾಠ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ 25 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಗುಣಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ.

Story first published: Saturday, April 22, 2017, 18:40 [IST]

Chief Minister Siddaramaiah said, quality education is being provided in government schools also. On saying this he urged that, parents should not hesitate to admit their children to government schools. He was talking in platinum jubilee celebration of Sahyadri College in Shimoga on April 22, 2017.