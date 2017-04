ಈ ಬಾರಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ಎಂಟು ತಂಡಗಳ ತವರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ತಂಡಗಳು ಆಡುವ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Former cricketers Sachin Tendulkar, Sourav Ganguly, Veerendra Sehwag, VVS Lakshman were felicitated by BCCI at the 1st inaugural fuction on 27th April, 2017 at Rajiv Gandhi Stadium, Hyderabad. ಐಪಿಎಲ್ 10: ಸಚಿನ್, ಗಂಗೂಲಿ, ಸೆಹ್ವಾಗ್ ಗೆ ಸಿಕ್ತು ಬಂಗಾರದ ಬ್ಯಾಟ್!