ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಮನೆಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕಿನ್ನರಿ ಎಂಟ್ರಿ!

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 22: ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ನಾಯಕ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಪ್ಪನಾಗಿ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಗುರುವಾರದಂದು ಎರಡನೇ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಭೀರ್ ಈಗ ಎರಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

35 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರು ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಂಭೀರ್ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಮಗುವಿನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಕಂದನನ್ನು ಇರಿಸಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ.



An angel blessing our family,

An angel brightening our lives,

Welcome to the world, little angel! ❤ pic.twitter.com/nrJ0hhuX9Y