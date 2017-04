ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಕಾಮೆಂಟರ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ಗಂಗೂಲಿ, ಪಾಂಟಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆ

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ನಲ್ಲಿ ಜೂನ್‌ 1ರಿಂದ 18ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಟೂರ್ನಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಕಾರರಾಗಿ ಭಾರತದ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿರ್ ಸೌರವ್ ಗಂಗೂಲಿ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ.

English summary

Acclaimed international captains including India’s Sourav Ganguly and Australia’s Ricky Ponting are a part of a stellar line-up of commentators named by the ICC for the upcoming Champions Trophy scheduled between June 1-18.