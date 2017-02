ಐಪಿಎಲ್ 2017 ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ: ಆರ್ ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಫೆಬ್ರವರಿ 16: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್‌ (ಐಪಿಎಲ್) 2017ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ರಿಂಡ ಮೇ 21ರ ತನಕ ಟಿ20 ಕದನ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಯಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ.

ಐಪಿಎಲ್ 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಆಟಗಾರರ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 20ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಸಿಸಿಐ) ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಹೈದಾರಾಬಾದಿನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ಪಂದ್ಯ ಬುಧವಾರ(ಏಪ್ರಿಲ್ 5) ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯ ಭಾನುವಾರ(ಮೇ 21) ದಂದು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಇಂದೋರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 8 ತಂಡಗಳು 10 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 47 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 14 ಪಂದ್ಯಗಳಂತೆ 60 ಪಂದ್ಯಗಳ ಟಿ20 ರಸದೌತಣ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕಾದಿದೆ.



ಸ್ಥಳ/ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರು (ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ)

ಮುಂಬೈ (ವಾಂಖೆಡೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ)

ಹೈದರಾಬಾದ್ (ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ)

ಮೋಹಾಲಿ (ಐಎಸ್ ಬಿಂದ್ರಾ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ)

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ(ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್)

ಪುಣೆ(ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ)

ಕಾನ್ಪುರ( ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ)

ಇಂದೋರ್(ಹೋಳ್ಕರ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ)

ದೆಹಲಿ (ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ಕೋಟ್ಲಾ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ)

ರಾಜ್ ಕೋಟ್ (ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ)

ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ:

ಏಪ್ರಿಲ್ 5 (ಬುಧವಾರ)

8 PM -ಸನ್ ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (ಎಸ್ ಆರ್ ಎಚ್) ವಿರುದ್ಧ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ ಸಿಬಿ)

ಹೈದರಾಬಾದ್

April 6 (Thursday)

Match 2

8 PM - Rising Pune Supergiants (RPS) Vs Mumbai Indians (MI) - Pune

April 7 (Friday)

Match 3

8 PM - Gujarat Lions (GL) Vs Kolkata Knight Riders (KKR) - Rajkot

April 8 (Saturday)

Match 4

4 PM - Kings XI Punjab (KXIP) Vs Rising Pune Supergiants (RPS) - Indore

Match 5

8 PM - RCB Vs Delhi Daredevils (DD) - Bengaluru

April 9 (Sunday)

Match 6

4 PM - SRH Vs GL - Hyderabad

Match 7

8 PM - MI Vs KKR - Mumbai

April 10 (Monday)

Match 8

8 PM - KXIP Vs RCB - Indore

April 11 (Tuesday)

Match 9

8 PM - RPS Vs DD - Pune

April 12 (Wednesday)

Match 10

8 PM - MI Vs SRH - Mumbai

April 13 (Thursday)

Match 11

8 PM - KKR Vs KXIP - Kolkata

April 14 (Friday)

Match 12

4 PM - RCB Vs MI - Bengaluru

Match 13

8 PM - GL Vs RPS - Rajkot

April 15 (Saturday)

Match 14

4 PM - KKR Vs SRH - Kolkata

Match 15

8 PM - DD Vs KXIP - Delhi

April 16 (Sunday)

Match 16

4 PM - MI Vs GL - Mumbai

Match 17

8 PM - RCB Vs RPS - Bengaluru

April 17 (Monday)

Match 18

4 PM - DD Vs KKR - Delhi

Match 19

8 PM - SRH Vs KXIP - Hyderabad

April 18 (Tuesday)

Match 20

8 PM - GL Vs RCB - Rajkot

April 19 (Wednesday)

Match 21

8 PM - SRH Vs DD - Hyderabad

April 20 (Thursday)

Match 22

8 PM - KXIP Vs MI - Indore

April 21 (Friday)

Match 23

8 PM - KKR Vs GL - Kolkata

April 22 (Saturday)

Match 24

4 PM - DD Vs MI - Delhi

Match 25

8 PM - RPS Vs SRH - Pune

April 23 (Sunday)

Match 26

4 PM - GL Vs KXIP - Rajkot

Match 27

8 PM - KKR Vs RCB - Kolkata

April 24 (Monday)

Match 28

8 PM - MI Vs RPS - Mumbai

April 25 (Tuesday)

Match 29

8 PM - RCB Vs SRH - Bengaluru

April 26 (Wednesday)

Match 30

8 PM - RPS Vs KKR - Pune

April 27 (Thursday)

Match 31

8 PM - RCB Vs GL - Bengaluru

April 28 (Friday)

Match 32

4 PM - KKR Vs DD - Kolkata

Match 33

8 PM - KXIP Vs SRH - Mohali

April 29 (Saturday)

Match 34

4 PM - RPS Vs RCB - Pune

Match 35

8 PM - GL Vs MI - Rajkot

April 30 (Sunday)

Match 36

4 PM - KXIP Vs DD - Mohali

Match 37

8 PM - SRH Vs KKR - Hyderabad

May 1 (Monday)

Match 38

4 PM - MI Vs RCB - Mumbai

Match 39

8 PM - RPS Vs GL - Pune

May 2 (Tuesday)

Match 40

8 PM - DD Vs SRH - Delhi

May 3 (Wednesday)

Match 41

8 PM - KKR Vs RPS - Kolkata

May 4 (Thursday)

Match 42

8 PM - DD Vs GL - Delhi

May 5 (Friday)

Match 43

8 PM - RCB Vs KXIP - Bengaluru

May 6 (Saturday)

Match 44

4 PM - SRH Vs RPS - Hyderabad

Match 45

8 PM - MI Vs DD - Mumbai

May 7 (Sunday)

Match 46

4 PM - RCB Vs KKR - Bengaluru

Match 47

8 PM - KXIP Vs GL - Mohali

May 8 (Monday)

Match 48

8 PM - SRH Vs MI - Hyderabad

May 9 (Tuesday)

Match 49

8 PM - KXIP Vs KKR - Mohali

May 10 (Wednesday)

Match 50

8 PM - GL Vs DD - Kanpur

May 11 (Thursday)

Match 51

8 PM - MI Vs KXIP - Mumbai

May 12 (Friday)

Match 52

8 PM - DD Vs RPS - Delhi

May 13 (Saturday)

Match 53

4 PM - GL Vs SRH - Kanpur

Match 54

8 PM - KKR Vs MI - Kolkata

May 14 (Sunday)

Match 55

4 PM - RPS Vs KXIP - Pune

Match 56

8 PM - DD Vs RCB - Delhi

May 15 (Monday) - REST DAY

May 16 (Tuesday)

Match 57

8 PM - QUALIFIER 1 (Venue to be decided)

May 17 (Wednesday)

Match 58

8 PM - ELIMINATOR (Venue to be decided)

May 18 (Thursday) - REST DAY

May 19 (Friday)

Match 59

8 PM - QUALIFIER 2 (Venue to be decided)

May 20 (Saturday) - REST DAY

ಮೇ 21 (ಭಾನುವಾರ)

ಪಂದ್ಯ 60

8 PM - ಫೈನಲ್ -ಹೈದರಾಬಾದ್

ಗಮನಿಸಿ: ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ.

