ಭಾರತ- ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ

ಪ್ರವಾಸಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಟೆಸ್ಟ್ ವೇಳೆ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 8ರ ಬದಲಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 9ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಫೆ.2 ರಿಂದ ಫೆ 14ರ ತನಕ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ತಂಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಬಿಸಿಸಿಐ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Sunday, January 29, 2017, 15:01 [IST]

English summary

Bangladesh will play a two-day practice match against India A ahead of their one-off Test against India, it was announced.