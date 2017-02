ಐಪಿಎಲ್ 10: ಹರಾಜಾಗುವ 351 ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಇಯಾನ್ ಮಾರ್ಗನ್, ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ವೇಗಿ ಇಶಾಂತ್ ಶರ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ರೇಟ್ ನಿಗದಿಯಾಗಿದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಈಗ ಹರಾಜಾಗಿದೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ 351 ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The Indian Premier League (IPL) 2017 Players Auction will feature 351 cricketers, it was announced today (February 14).