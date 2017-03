ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಯುಗಾದಿ ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆ

ಬಿಸಿಸಿಐ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರರ 2017ನೇ ಸಾಲಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ವೇತನವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿದೆ.

English summary

The Board of Control for Cricket in India (BCCI) today (March 22) announced annual players' contracts, doubling the retainer amounts across all 3 categories. A total of 32 cricketers have been given central contracts.