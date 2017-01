100ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 100 ಬಾರಿಸಿದ ಹಶೀಂ ಆಮ್ಲಾ

ಜೋಹಾನ್ಸ್ ಬರ್ಗ್, ಜನವರಿ 12 : ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್ ಹಶೀಂ ಆಮ್ಲಾ ಅವರಿ ಇಂದು(ಜನವರಿ 12) ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನ ನೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ, ದಿಗ್ಗಜರ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂ ವಾಂಡರರ್ಸ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಈ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಬಲಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್ ಆಮ್ಲಾ ಅವರು ನೂರನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರರ ಪೈಕಿ 7ನೇ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಗ್ರಹಾಂ ಸ್ಮಿತ್ ಅವರು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.



33 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಮ್ಲಾ ಅವರು ಇಂದು ತಮ್ಮ 26ನೇ ಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 20,28,29 ಹಾಗೂ 0 ಗಳಿಸಿ ಕಳಪೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು.



100ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೂರು ರನ್ ಗಳಿಸಿದ ಸಾಧಕರು:

* 104 - ಕಾಲಿನ್ ಕೌಡ್ರೆ(ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) Vs ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಬರ್ಮಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಮ್ , 1968

* 145 - ಜಾವೇದ್ ಮಿಯಾಂದಾದ್(ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) Vs ಭಾರತ, ಲಾಹೋರ್, 1989

* 149 - ಗೊರ್ಡನ್ ಗ್ರೀನಿಡ್ಜ್ (ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್) Vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಸೈಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ (ಅಂಟಿಗುವಾ), 1990

* 105 - ಅಲೆಕ್ ಸ್ಟೀವರ್ಟ್ (ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್) Vs ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್,ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ , 2000

* 184 -ಇನ್ಜಾಮಾನ್ ಉಲ್ ಹಕ್ (ಪಾಕಿಸ್ತಾನ) Vs ಭಾರತ, ಬೆಂಗಳೂರು, 2005

* 120 - ರಿಕಿ ಪಾಂಟಿಂಗ್ (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) Vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಸಿಡ್ನಿ, 2006

* 143 not out - (ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ) Vs ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಸಿಡ್ನಿ, 2006

* 131 - ಗ್ರಹಾಂ ಸ್ಮಿತ್ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ) Vs ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಓವಲ್(ಲಂಡನ್), 2012

* 115 not out -ಹಶೀಂ ಆಮ್ಲಾ (ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ) (ಈ ಲೇಖನ ಬರೆಯುವ ವೇಳೆಗೆ) Vs ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ಜೊಹಾನ್ಸ್ ಬರ್ಗ್,2017

(ಒನ್ಇಂಡಿಯಾ ಸುದ್ದಿ)