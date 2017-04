ಆರ್ ಸಿಬಿ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ 5 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು

ಗಾಯಾಳುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರ್ ಸಿಬಿಗೆ ಈ ಸೋಲು ಸಹಜವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ, ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ ಮೇಲೆಯೇ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಆರ್ ಸಿಬಿ, ಎಂದಿನಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವುದು

Thursday, April 6, 2017, 9:55 [IST]

English summary

In an opening match of IPL 2017, Royal Challengers of Bengaluru trashed by Sun Risers Hyderabad team on Thursday (5th April, 2017). Team's under performance in both bowling and fielding are the main cause for the defeat. ಬೌಲಿಂಗ್, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದೇ ಆರ್ ಸಿಬಿ ಸೋಲಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ.