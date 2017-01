ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸರಣಿಗೆ ತಂಡ ಪ್ರಕಟ, ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಯಕ, ಯುವರಾಜ್ ಇನ್

ಪ್ರವಾಸಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರು ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರೆ,ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಆಶೀಶ್ ನೆಹ್ರಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ.

A new era in Indian limited overs cricket began today (January 6) with the appointment of Virat Kohli as the captain. He took over from Mahendra Singh Dhoni, who relinquished the position on Tuesday (January 4). Yuvraj Singh and Ashish Nehra have made comebacks.