ಸಿಎಲ್ಟಿ20ಗಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್

ಐಸಿಸಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಅತಿಥೇಯ ತಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ 15 ಮಂದಿ ಸದಸ್ಯರ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಇಯಾನ್ ಮಾರ್ಗನ್ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Tuesday, April 25, 2017, 23:48 [IST]

English summary

Hosts England have recalled Mark Wood and David Willey for the ICC Champions Trophy 2017 to be held in June.