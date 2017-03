ಐಪಿಎಲ್ ಚಿಯರ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಬೇಡ, ರಾಮಭಜನೆ ಇರ್ಲಿ: ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್

ಐಪಿಎಲ್‌ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗೆ ಮನರಂಜನಾ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಯೋಜಕರೆ ನೀವು ಚಿಯರ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಗೆ ರಾಮನ ಭಜನೆಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿ ಎಂದು ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

Congress general secretary Digvijaya Singh yesterday suggested IPL organisers to do away with cheerleaders and play tunes in praise of Lord Rama during T20 matches instead.