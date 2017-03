ರೋಹಿತ್ ಬದಲಿಗೆ ಹರ್ಭಜನ್ ಸಿಂಗ್ ಗೆ ನಾಯಕತ್ವ

ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರಾದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮ ಅವರು ಇಂಡಿಯಾ 'ಬ್ಲೂ' ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮ ಅವರು ಗಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ದೇವಧರ್ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಹರ್ಭಜನ್ ನಾಯಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Mumbai batsman Rohit Sharma and his India teammate Kedar Jadhav were on Thursday (March 23) ruled out of the upcoming Deodhar Trophy one-day tournament due to injuries.