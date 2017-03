ದೇವಧರ್ ಟ್ರೋಫಿ: ಧವನ್ ಶತಕ, ಇಂಡಿಯಾ ರೆಡ್ ಶುಭಾರಂಭ

ಕಳಪೆ ಆಟದಿಂದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದಿಂದ ಸ್ಥಾನ ಕಳೆದು ಕೊಂಡಿರುವ ದೆಹಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಮನ್ ಶಿಖರ್ ಧವನ್ ದೇವಧರ್ ಟ್ರೋಫಿ ಏಕದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಲೂ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿದರು.

English summary

March 25: India discard Shikhar Dhawan's belligerent century helped India 'Red' register a 23-run win over India 'Blue' in the Deodhar Trophy opener at the ACA-VDCA cricket stadium, here on Saturday, March 25.