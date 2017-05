ಪುಣೆ ಸೂಪರ್ ಜಿಯಾಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಸೋಲಿನಾಘಾತ ನೀಡಿದ ಡೆಲ್ಲಿ

ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಕರುಣ್ ನಾಯರ್, ಮಿಂಚಿದ ರಿಷಬ್ ಪಂತ್, ಮರ್ಲಾನ್ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ಸ್ ಮಿಂಚಿದರೆ, ಬೌಲಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಹಾಗೂ ಜಹೀರ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

A disciplined performance both in batting and bowling helps Delhi Daredevils to win the match against Rising Pune Supergiants in an IPL match, played on May 12, 2017.