ಐಪಿಎಲ್ ದಾಖಲೆ: ಡೆಲ್ಲಿಯ ಕ್ರಿಸ್ ರನ್ ಗಳಿಕೆ ಗತಿ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ!

ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಡೆಲ್ಲಿ ಡೆರ್ ಡೆವಿಲ್ಸ್ ತಂಡ 97ರನ್ ಗಳಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು, ಸಂಜು ಸಾಮ್ಸನ್ ಚೊಚ್ಚಲ ಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ್ದು ಮುಖ್ಯಾಂಶವಾಗಿತ್ತು. ಇದರ ಜತೆಗೆ ಕ್ರಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್ ಈಗ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

Delhi Daredevils (DD) batsman Chris Morris set a new record during their Indian Premier League (IPL) 2017 match against Rising Pune Supergiant (RPS) here last night (April 11)