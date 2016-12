ನವಜಾತ ಶಿಶು ಕಂಡು ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತನಾದ ವೇಗಿ ಇರ್ಫಾನ್!

ಹಿರಿಯ ಆಲ್ ರೌಂಡರ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಪಠಾಣ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಾಫಾ ಬೇಗ್ ಅವರು ಗಂಡು ಮಗು ಜನ್ಮವಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನವಜಾತ ಶಿಶುವನ್ನು ಕಂಡು ಖುಷಿಯಿಂದ ನಾನು ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಇಂಥ ಸಂತಸವನ್ನು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

Is ehsas ko Bayaan karna Mushkil hai...is me Ek behtareen si Kashish hay, blessed with a baby boy 😇

English summary

Senior India all-rounder Irfan Pathan and his wife Safa Baig have welcomed a baby boy into their lives.