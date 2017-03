ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ : ದ್ರಾವಿಡ್ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಪೂಜಾರ

ಅಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಮೂರನೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಶತಕ ದಾಖಲಿಸಿ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದ ಚೇತೇಶ್ವರ್ ಪೂಜಾರ ಅವರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಿಗ್ಗಜ ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Monday, March 20, 2017, 6:38 [IST]

English summary

India's most consistent middle-order batsman Cheteshwar Pujara stormed his way into record books after playing a marathon innings against Australia on fourth day of the third Test match here on Sunday (March 19).